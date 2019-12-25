Остаток медового месяца Дацик проведёт в СИЗО. Попытка провести приятеля в Эстонию обернулась арестом

Сланцевский городской суд арестовал националиста Вячеслава Дацика и его приятеля на два месяца после их попытки пересечь границу с Эстонией.

Как сообщает 25 декабря 47news, ходатайство следствия было удовлетворено накануне вечером. Таким образом, Рыжий Тарзан и Дмитрий Вечкин пробудут в изоляторе как минимум до 23 февраля. Мера пресечения для них избиралась в закрытом режиме. Мужчинам предъявлено обвинение по статье о групповом незаконном пересечении границы по предварительному сговору.

Ранее «Фонтанка» писала, что Дацик и Вечкин были задержаны пограничниками при попытке пересечь Нарву на лодке. Новоиспечённая супруга Рыжего Тарзана (они бракосочетались 6 декабря) рассказала, что в пятницу, 20-го, к ним в дом в Вартемягах пришёл знакомый Дима и попросил помощи. Мужчина заявил, что ему надо срочно перебраться через границу, и «надавил на жалость» информацией о троих детях.

Дацик уже признавался в незаконном пересечении границы. В 2010 году он бежал из Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области, а спустя время дал о себе знать из Норвегии, где сдался властям. Рыжий Тарзан заявил, что в эту скандинавскую страну он попал с помощью резиновой лодки.





Вячеслав Дацик известен в Петербурге как автор голого марша проституток, за зачистку борделей он получил 3,5 года колонии строгого режима. Оказавшись на свободе, Дацик чуть не сорвал конференцию партии «Яблоко», а также успел откупить хмельную супругу от сотрудника ДПС.