В ожидании чуда: Рождество в Царском селе

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Традиция празднования Нового Года в России была введена Петром I. Но самым торжественным и светлым новогодним праздником для населения Российской империи было Рождество Христово.

В крупных городах и селах проводили ярмарки и елочные базары. Достаточно было прогуляться по рождественской ярмарке, чтобы ощутить атмосферу приближающегося праздника. Дети мастерили гирлянды, елочные украшения, взрослые занимались праздничным убранством дома. На Рождество наряжали ёлку и это радостное событие ждали весь год. С Рождеством поздравляли своих близких, друзей и соседей.

Радостно и дружно отмечали праздник и члены императорской фамилии. Сохранились фотографии рождественских ёлок во дворцах и уличных забав в царских резиденциях. В Царскосельских парках создавали Катальную горку, заливали каток, строили снежные крепости.

Сам великий праздник большинство жителей Российской Империи встречали на всенощной службе в церкви. Храмы Царского села, ныне города Пушкина, являются настоящим достоянием мировой культуры. Религия играла в жизни общества огромную роль. Лучшие архитекторы, мастера-живописцы и скульпторы участвовали в создании храмов. По ним можно проследить не только историю архитектуры, но и страны.

Сейчас исторические традиции в Пушкинском районе продолжает строительная компания «Терминал-Ресурс». Застройщик возводит престижный жилой микрорайон на подъезде к Пушкину «На Царскосельских холмах». Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» получили своё название в память об «образцовых» деревнях Екатерины Великой. Аккуратные регулярные дома находились на пути следования царских особ в свои любимые летние резиденции.

Сейчас ближайший к «Образцовым кварталам» православный храм расположен в полутора километрах. Это Церковь Иконы Божией Матери Смоленской в Пулково. Со временем у жителей Царскосельских холмов появится и свой храм. Застройщик активно участвует в социальном, экономическом, культурном развитии района.

Квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» от застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya