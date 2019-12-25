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Общество
25.12.2019 11:47
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Новый год, достойный олигархов. Посмотрите, какие яхты встали на якорь на Карибах

Сен-Барт в Карибском море в очередной раз оправдывает название «остров миллионеров» и притягивает богатейших людей планеты. На новогодние праздники акватория кишит роскошными яхтами, в том числе принадлежащими россиянам. Их количество 25 декабря подсчитал Forbes.

Как пишет издание, битва суперъяхт в этом году началась раньше обычного. На якорь у Сент-Барт, а также соседних Сен-Мартена и Антигуа уже встали Eclipse Романа Абрамовича, Le Grand его бизнес-партнёра Евгения Швидлера, Ocean Victory основного владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова. Туда же заплыли Anna владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, Aurora основателя «ЛСР» Андрея Молчанова. Акваторию Антигуа облюбовала Alfa Nero основного владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Впрочем, наслаждаться тёплой водой Карибского моря собираются не только российские миллиардеры. У Сент-Барта уже пришвартовались 74-метровая Mogambo основателя приложения WhatsApp Яна Кума и 101-метровая Symphony владельца холдинга LVMH Бернара Арно. Он второй в глобальном списке Forbes, но его яхта до размаха Абрамовича недотянула. Eclipse российского олигарха 162 с половиной метра в длину.

Роман Абрамович, Eclipse


Роман Абрамович, Eclipse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @adsp77

Ocean Victory Виктора Рашникова

Le Grand Bleu Евгения Швидлера

Anna Дмитрия Рыболовлева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Acqua Yacht (@acquayacht)

Symphony Бернара Арно

Mogambo Яна Кума

Aurora Андрея Молчанова

Alfa Nero Андрея Гурьева

 

 

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