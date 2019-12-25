У 11% россиян нет мечты. Остальные хотят здоровье, свою недвижимость, жить без долгов и наконец-то подключить коммуникации

Предновогодний опрос ВЦИОМ показал, что у большинства граждан России вполне приземленные желания. 75% уверены, что мечта должна быть «реализуемой».

«Наиболее часто называемые заветные мечты россиян – здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). <...> О повышении уровня жизни и материальном благополучии мечтают 6% россиян», – такие данные 25 декабря приводятся на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди менее популярных желаний респондентов были «ремонт и подключение коммуникаций» (1%), «закрыть все кредиты и долги» (1%) и «дождаться повышения пенсий» (1%).

Большинство опрошенных (75%) уверены, что мечта должна быть «реализуемой», а 45% полагают, что ее осуществление зависит от личных усилий.





При этом у граждан России есть и желания, связанные со страной и миром: 4% хотят мира на планете, 2% – стабильности в стране, а 1% назвали вожделенной «смену правительства/президента».

11% россиян признались, что у них нет никакой мечты, а 15% не смогли ее сформулировать в разговоре с социологами.