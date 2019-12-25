Московские рынки оставили без деликатеса. Полицейские показали полтонны чёрной икры, которую забрали у браконьеров

Нелегальную черную икру из Поволжья и Дальнего Востока продавали на рынках Москвы. Подпольный цех в столице обнаружили сотрудники полиции вместе с представителями Росрыболовства.

Как 25 декабря рассказали в ГУ МВД, у подозреваемых в браконьерстве обнаружили и изъяли почти полтонны черной икры рыб, фасовочные контейнеры, полиграфическую продукцию, механизмы и инструменты, документы, деньги и банковские карты.





"Четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Следственном комитете Москвы уточнили, что по уголовному делу проходят 51-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 25 до 61 года. По данным следствия, женщина вместе с сыном и двумя соучастниками организовала сбыт икры.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу.

Отметим, что средняя розничная цена 100 граммов черной икры варьируется от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость изъятого превышает 35 миллионов рублей.