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Город
25.12.2019 10:44
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Не в санях, а за рулём автобуса. Дед Мороз в Петербурге возит горожан по делам

За рулём одного из городских автобусов 25 декабря петербуржцы заметили Деда Мороза. «Вместе с подарками решил доставить пассажиров?» – удивляются читатели «Фонтанки».

Читатель «Фонтанки»

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Этот Дед Мороз – профессиональный шофёр, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Костюм новогоднего волшебника примерил водитель автобусного маршрута №24, охватывающего в том числе центр Петербурга. Таким образом компания проводит акцию «Везёт в Новый год».


Видео: YouTube/СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Дед Мороз на водительском кресле в автобусе будет создавать праздничное настроение в период с 25 по 27, а также 30 и 31 декабря.

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