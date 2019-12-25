Не в санях, а за рулём автобуса. Дед Мороз в Петербурге возит горожан по делам

За рулём одного из городских автобусов 25 декабря петербуржцы заметили Деда Мороза. «Вместе с подарками решил доставить пассажиров?» – удивляются читатели «Фонтанки».

Этот Дед Мороз – профессиональный шофёр, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Костюм новогоднего волшебника примерил водитель автобусного маршрута №24, охватывающего в том числе центр Петербурга. Таким образом компания проводит акцию «Везёт в Новый год».





Видео: YouTube/СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Дед Мороз на водительском кресле в автобусе будет создавать праздничное настроение в период с 25 по 27, а также 30 и 31 декабря.