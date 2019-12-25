«Хорошее место», но дышать нечем. Посетителей «Монпансье» выгнал на улицу пожар в кафе

Посетителей торгово-развлекательного центра «Монпансье» в Приморском районе Петербурга эвакуировали после задымления. Об этом утром 25 декабря сообщили очевидцы.

О временном прекращении работы заявлено в официальной сообществе ТРЦ «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, как из трубы центра валит чёрный дым. Внутри, судя по всему, тоже дымно.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, гореть начало в кафе «Хорошее место».

«25 декабря в 10:20 на первом этаже ТРК «Монпансье» на Планерной, 59А, в вентиляции кафе «Хорошее место» произошло возгорание. Площадь составила 1 квадратный метр», – говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что в данный момент пожарные проверяют верхние этажи и проветривают помещения.



