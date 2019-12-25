На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»

Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях. На виновнике много штрафов за превышение скорости.

По предварительной версии полиции, которая стала известна «Фонтанке», рано утром 24 декабря 29-летний житель Липецка ехал на собственном «Пежо» с петербургскими номерами по Туристской улице от Приморского проспекта в сторону Школьной улицы. На перекрёсток с Савушкина он выскочил на красный сигнал светофора (совместно с включенной стрелкой в дополнительной секции, разрешающей поворот направо) и врезался в «Хёндэ Солярис», который отбросило в маршрутку, а та по инерции ударила стоящую перед ней маршрутку.

«Давненько я не видел такую лысую резину, стертую до корда», – отмечает про Pegeout «Дорожный инспектор», побывавший на месте ДТП.





Водитель «Пежо», по нашим сведениям, с 2016 года 24 раза привлекался как собственник автомобиля к административной ответственности за превышение скорости на 20, 40 и 60-79 км/ч (части 2, 3, 6 статьи 12.9 КоАП РФ). Штрафы оплачены.

В «Солярисе» с номерами Орловской области ехали пять человек, все, по информации «Фонтанки», разнорабочие строительной компании, живущие в Петербурге на Яхтенной улице. Один пассажир (29-летний) погиб, двое получили тяжёлые травмы, ещё один – средней степени тяжести, как и водитель. Машина принадлежит 37-летнему водителю, сам он гражданин одной из стран – бывших республик СССР, в Россию прибыл с целью временного проживания, имеет временную регистрацию во Всеволожском районе Ленинградской области, официально не работающий.

Водители маршруток ПАЗ, как уже сообщалось, не пострадали.



