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Строительство
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25.12.2019 10:20
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В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

ГК «КВС»

Школа на 825 учащихся в микрогороде «Новое Сертолово» вошла в федеральную программу «Стимул» на 2021 год. Об этом сообщил застройщик квартала – Группа компаний «КВС».

«Проектирование школы уже завершено, проект прошел все необходимые экспертизы. В марте 2020 года будет объявлен конкурс на строительство образовательного объекта и в апреле планируется начать строительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на вторую половину 2021 года», – рассказал Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС».

Школа в Новом Сертолово рассчитана на обучение детей с 1 по 11 классы, всего на 825 учащихся. Трехэтажное здание Ш-образной формы будет состоять из трех блоков. С двух сторон запроектированы учебные классы, в центральном блоке – общешкольные помещения. Здесь появится вместительная столовая, помещения спортивного зала со снарядной, тренерской, раздевалками и душевыми, актовый зал на 450 посадочных мест с техническим центром и артистической, библиотека с медиатекой и читальным залом.  Для разностороннего обучения школьников предусмотрены мастерские по приготовлению пищи, кройке и шитью, обработке дерева и металла. Есть также медицинский блок с кабинетом врача, процедурной и прививочной.

Чтобы малыши и школьники старшего возраста могли чувствовать себя максимально комфортно, помещения начальной школы выделены в блок с отдельным входом, вестибюлем и охраной. Помимо учебных классов, здесь разместятся помещения продленного дня, места для игр, отдыха и спальни.

«Новое Сертолово» – масштабный проект комплексного освоения территории от ГК «КВС», разместившийся на участке около 58 га во Всеволожском районе Ленинградской области. Комплекс расположен в экологически чистом районе, соседствует с лесным массивом и при этом обладает удобным транспортным сообщением с городом: дорога до ближайшей станции метро «Озерки» или «Проспект Просвещения» займет порядка 30 минут. Остановка общественного транспорта организована прямо на территории микрорайона.

«Новое Сертолово» – малоэтажный микрогород со всей необходимой инфраструктурой в нескольких шагах от дома. Здесь уже работает первый детский сад на 210 мест, гипермаркет, разнообразные магазины, кафе, аптека, детский развивающий центр, пункт полиции, создано более 10 площадок для игр, спорта и отдыха и уникальная экологическая тропа для прогулок по лесу. В планах – строительство еще одного детского сада и школы.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

 

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      ГК «КВС»
      25.12.2019 10:20

      В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

      Школа на 825 учащихся в микрогороде «Новое Сертолово» вошла в федеральную программу «Стимул» на 2021 год. Об этом сообщил застройщик квартала – Группа компаний «КВС».
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