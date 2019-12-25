Петербурженка не пожалела 100 тысяч рублей на организацию побега задержанной за наркотики внучки. Спаситель в чёрном оказался мошенником

Неудачная история спасения якобы задержанной за наркотики девушки обеспечила работой правоохранителей Московского района. 25 декабря к ним пришла 82-летняя пенсионерка, представилась бабушкой вроде бы подозреваемой петербурженки и рассказала: она так хотела вытащить её из «застенок», что доверилась переговорщику. Тот оказался мошенником и предновогоднего чуда не совершил. Но ирония в том, что старушка поверила в криминальные передряги представительницы юного поколения семьи.

Как стало известно «Фонтанке», пожилая женщина договорилась об освобождении внучки с уверенным в себе незнакомцем в чёрном пуховике и брюках. Решили, что она передаст ему 110 тысяч рублей, а взамен тот всё уладит, с кем нужно переговорит, про запрещённые вещества все забудут, а девушка вернётся домой.

Около двух ночи 25 декабря пенсионерка вышла во двор, передала собранные наличные у одной из парадных на Кузнецовской улице, 22, и пожелала счастливого пути. Незнакомец деньги взял и исчез. Почувствовал неладное, женщина отправилась в полицию: сотрудникам предстоит найти мошенника по скупым приметам «на вид 40-45 лет, рост 175, мужчина славянской внешности».

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.



