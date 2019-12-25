«Фонтанка» показывает, что творилось на вокзале в Севастополе. Петербургскую «Таврию» встречали всем городом

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь по расписанию, 25 декабря в 09:25. Впервые за пять лет на железнодорожном вокзале собралось такое большое количество людей: встречать петербуржцев севастопольцы пришли с шариками и флагами. Лучший вид на прибывающий поезд открывается с пешеходного моста, места там занимали задолго до прибытия «семерки».

Как передает корреспондент «Фонтанки», на перроне «Севастопольский вальс» танцевали участники офицерского бала, дамы были в вечерних платьях под легкими курточками. Потом хор моряков исполнил «Катюшу». Севастопольцы расспрашивали пассажиров про путешествие и проезд по Крымскому мосту.





Мост поезд проехал в два часа ночи. «Фонтанка» показывала, что в этот момент наблюдал корреспондент нашего издания из окна. В Симферополе к пассажирам присоединились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

До Севастополя поезд добрался за 43 часа, преодолев почти 2500 километров.