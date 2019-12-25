Вертолет Ми-8 в Красноярском крае упал при взлете. Машина могла попасть в снежный вихрь

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края 25 декабря, не смог взлететь. По предварительной информации, машина попала в снежный вихрь.

Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет принадлежит авиакомпании «Красноярские авиалинии», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. После посадки вертолет опрокинулся набок, у него повреждена хвостовая балка.

«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», – сказал собеседник агентства. Всего на борту находились 29 человек.

Обстоятельства ЧП выясняются, региональная транспортная прокуратура начала проверку.



