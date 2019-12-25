Когда ДТП приносит облегчение. Закономерно завершился в Петербурге дрифт на оживлённом проспекте в тумане

Камера наружного наблюдения в Красном Селе, пригороде Петербурга, зафиксировала небольшую аварию. Пострадавших не было, пробки она не вызвала, но тему поднимает резонансную.

Жители Красного Села вечером 24 декабря стали жаловаться, что на круговом перекрёстке проспекта Ленина, то есть главной улицы города, и Гатчинского шоссе «с визгом покрышек и треском поршней» носится в тумане дрифтер на «Жигулях», сообщается в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Но всё уже благополучно закончилось. С криком «Вруммм вруммм мазафака!!!» дрифтер бочком убрался в такси, после чего наступила долгожданная тишина у жителей квартала на Гатчинском шоссе», – отмечается в посте, снабжённом видеозаписью ДТП.

Участники паблика отмечают, что таксист въезжал на круг под знак «Уступи дорогу», а ехавший по кругу автомобилист мог бы сказать, что его занесло естественным путём. Однако очевидцев дрифта много. «Мы мимо ехали. Он так хорошо боком валил», – пишут в комментариях. И ещё: «Додрифтовался... Если «Лада-седан-баклажан» – давно дрифтует. Валил боком со светофора, с Первого Мая, в сторону арки. Чуть нам в бочину не вошёл». И ещё: «Вчера было то же самое. Он чудом не въехал мне в машину. Дрифтовал на две полосы».





В начале декабря дрифт на круговой площади мешал спать жителям проспекта Стачек, в октябре беспокоил обитателей Петровского острова. После жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями. Решить проблему сложно. Сами дрифтеры, как и стритрейсеры, говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок.

После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция стала проводить облавы на стритрейсеров. Действия таких водителей могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков правительство РФ не поддержало.

