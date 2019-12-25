В Петербурге полиция задержала курьера Delivery Club. Клиентка обвинила его в попытке изнасилования

Петербургские правоохранители отследили перемещения одного из курьеров службы доставки Delivery Club и задержали его по подозрению в попытке изнасилования.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, 21-летнего курьера остановили позавчера на Витебском проспекте, 101. Этому предшествовало заявление в полицию от студентки Петербургского колледжа телекоммуникаций. Та заявила, что вечером 22 декабря, поднявшись с заказом в квартиру на Малой Балканской улице, доставщик повёл себя агрессивно, попытался её изнасиловать, но встретил сопротивление и быстро ушёл.

Подозреваемого вычислили и задержали. Он приехал в Россию на работу в октябре 2019 года. Возбуждено уголовное дело по первой части 132 статьи УК, курьеру грозит срок от трёх до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



