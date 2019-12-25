У стрелявшего в охранников «Транснефти» нашли килограммы тротила. Взрывоопасный склад был недалеко от газопровода

Полиция продолжает изучать личность и «припасы» Андрея Богданова, арестованного после стрельбы в охранников газопровода в Колпино. Пока 60-летнему мужчине в суде избирали меру пресечения, оперативники уголовного розыска обследовали его гараж. Нашли много интересного.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в гараж на Колпинской улице пришли днем 24 декабря. Кстати, находится он совсем недалеко от места стрельбы. В помещении нашли 2,5 кг тротила, ручную гранату военных времен, четыре самодельных взрывных устройства, множество патронов, в том числе автоматных, а также машинное реле с надписью «Сделано в СССР» с веществом коричневого цвета. Весь этот арсенал теперь предстоит изучить экспертам.

Ранее оружие и боеприпасы в ассортименте нашли в квартире колпинца. Сам же охранник фирмы «Водопад» вчера был арестован до 19 февраля. После пяти выстрелов в сотрудников «Транснефти» ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц. Один из охранников газопровода «Белоусово – Ленинград», напомним, серьезно ранен — пуля прошла через грудь навылет. Причиной конфликта, как ранее сообщалось, стало желание местного жителя поохотиться вблизи опасного объекта.



