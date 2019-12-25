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Происшествия
25.12.2019 09:27
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«Бред какой-то». Петербуржец объяснил, зачем за 10 биткоинов он всадил три пули из АК в постороннего, да еще из-за электропроводки

Задержан подозреваемый, стрелявший по пожилому петербургскому предпринимателю из автомата Калашникова. Покушение произошло летом под Ломоносовом. Уголовный розыск ожидал запутанного мотива, но его сумели удивить. Стрелок сначала перепутал жертву, потом прислал признание, пытаясь получить биткоины. А все потому, что когда-то давно два соседа поссорились из-за электрической проводки.   

По информации «Фонтанки», 24 декабря оперативники «заказного» отдела уголовного розыска задержали 56-летнего петербуржца Алексея Варганова. Человека, никогда не попадавшего в поле зрения сыска, мирно работающего механиком по грузовым автомобилям в автоцентре «Газ». Пришли же к нему как к киллеру, стрелявшему в конце июля этого года по 70-летнему человеку. Причем из автомата Калашникова. Тогда еле выживший от трех пуль Иосиф Тумаринсон выезжал на своей машине из коттеджа в поселке Мартышкино, что под Ломоносовом. С того дня в Следственном комитете Петербурга и находится дело по покушению на убийство.

За пять месяцев сыск перебрал версии начиная с конфликтов самого Тумаринсона, заканчивая спорами за приличные активы на Апраксином дворе его соседа и партнера по многим проектам, 66-летнего Юрия Гольмана. Причем последний столь активно вспоминал свои прошлые обиды, что под подозрение попадали даже очень приличные люди. В этом ворохе историй сотрудники смотрели даже в сторону футбольного клуба. Гольман же является совладельцем Фонда поддержки и развития СДЮШОР «Зенит».

Интриги добавляло и то, что после стрельбы в адрес Гольмана стали приходить электронные письма, где взявший на себя ответственность аноним советовал как можно быстрее перевести ему 10 биткоинов, что образует 5,3 миллиона рублей. Причем непонятно за что и непонятно кому. Так как отправитель хорошо конспирировал IMEI своего компьютера, то специалисты отдела «К» помучались.


К вечеру 24 декабря, когда следователь уже изъял в гараже Варганова автомат и отправил чудака в камеру до рассмотрения ареста в суде, полицейским стало ясно, откуда прилетела мысль таким образом поступить с жертвой.

Во-первых, Варганов перепутал серебристый «Фольксваген Гольф» Тумаринсона с серым «Мерседесом» Гольмана. На вопрос «Фонтанки»: «Так Варганов же автомеханик?» – наш собеседник в ГУ МВД ответил: «Получается, он автомеханик только по грузовикам».

Ну и, наконец, во всем произошедшем если и была какая-то логика, то предугадать ее было нереально.

По словам того же Варганова, много лет назад его тесть, проживавший рядом, поссорился с Гольманом из-за монтажа электропроводки. Тесть хотел заработать на ремонте, а Гольмана не устроила цена. По убеждению Варганова, вскоре тесть умер, а инфаркт он получил именно из-за этой распри. Варганов затаил обиду и через годы посчитал, что Гольман должен. Кстати, Варганов не собирался убивать Гольмана, когда случайно стрелял в Тумаринсона. Он просто пугал.  

– Последнее время мы разбираемся в каком-то сплошном абсурде. То профессор Соколов расчленит девушку, то под Гатчиной кто-то выдает себя за полковника ГРУ, теперь этот артист. Предлагаю «Фонтанке» заголовок: стреляли из АК в Гольмана, попали в Тумаринсона, а случилось все из-за электропроводки. Ну, не бред ли? – не спросил, а утвердил нам сотрудник главка.

Через минуту полицейский перезвонил нам.

– А вы случайно не знаете, почему под Петербургом место называется Мартышкино? – вдруг спросил он.


– Не в курсе, – ответила «Фонтанка», но потом поинтересовалась в поисковике. Оказалось, как в этой истории: не от семейства обезьян, а от устаревшего слова «мартын», то есть чайка.   


© Фонтанка.Ру
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