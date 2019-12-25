Поджигатели Mercedes ML на Каменноостровском попали в объектив камеры. Ранее машину уже обливали краской

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила дело об умышленном уничтожении имущества после того, как на Каменноостровском проспекте утром 24 декабря сгорел Mercedes ML. Версия поджога стала основной после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

скриншот видео

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), прибывшие на место сотрудники 43 отдела полиции установили, что около четырёх утра двое неизвестных подожгли автомобиль обеспеченной 57-летней пенсионерки, проживающей в доме 27 по Каменноостровскому проспекту. Огонь от кроссовера перекинулся на рядом стоящий Hundai Tucson. Но, если первый автомобиль выгорел полностью, то второй пострадал незначительно.

Напомним, утренний пожар на Петроградской стороне очевидцы сняли на видео. Пользователи соцсетей утверждают, что данный Mercedes уже страдал ранее от рук вандалов. Так, в сентябре его облили синей краской. Основанием для того была срабатывающая по ночам сигнализация, однако нашлись и те, кто эту версию опроверг. Якобы ни разу не слышали, чтобы кроссовер шумел и мешал спать.



