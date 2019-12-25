«Фонтанка» показывает, что увидели из окон пассажиры поезда из Петербурга в Севастополь, когда проезжали Крымский мост

Первый поезд в Севастополь из Петербурга проехал Крымский мост в два часа ночи 25 декабря. Состав получил традиционный знакомый горожанам номер 7 и название «Таврия».

«О приближении к мосту начальник поезда предупредил пассажиров по громкой связи. Из «соображений безопасности» пассажиров перестали выпускать в тамбуры. На платформе на последней перед мостом станции всех предупреждали «ничего не брать» у провожающих на перроне из-за опасности теракта»», – передает корреспондент «Фонтанки».

Ранее появилось видео проезда первого поезда с материка по мосту, который подсвечен цветами российского флага.





В Симферополе к пассажирам присоединились врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Как ожидается, поезд прибудет в конечный пункт назначения в 09:25 мск 25 декабря. Время в пути составляет 43,5 часа, за которые поезд проезжает 2471 км.

Первым по железнодорожной части Крымского моста прокатился президент России Владимир Путин. Отметим, петербуржцы раскупили почти все билеты на предновогодние даты ещё в конце ноября. И неудивительно — путешествие в вагоне хоть и занимает больше времени, зато почти в три раза дешевле, чем на самолёте.