На первый поезд с материка сели врио губернатора Севастополя и глава Крыма. Утро начали с шампанского

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов сели в первый поезд, следующий с материка в Крым, и открыли бутылку шампанского. Сергей Аксенов назвал Крымский мост «дорогой жизни» для полуострова.

«С восстановлением грузового сообщения вопросы с доставкой строительных материалов, продовольствия, всего, что необходимо Крыму, станут проще», – сказал Аксенов.

Михаил Развозжаев под камеры открыл бутылку шампанского крымского производства, сказав, что это «продакт плейсмент». «Рабочий день начинается в 9 утра (на часах было около 8 утра, – прим. ред.), а в своё личное время мы можем это делать», – отметил Развозжаев.

Первый пассажирский поезд №7 «Таврия», проехавший по Крымскому мосту, отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, время в пути должно составить 43,5 часа, за которые поезд проедет 2471 км. Как ожидается, он прибудет в конечный пункт назначения в 09:25 мск 25 декабря. Как поезд ехал по мосту и что увидели пассажиры из окон, можно посмотреть здесь.



