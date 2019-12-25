Житель США после налета на банк разбросал на улице тысячи долларов с криком «Счастливого Рождества!»

Нетривиальный налет на банк совершен в Америке в канун Рождества, которое 25 декабря празднуют христиане на Западе. Вынеся кассу, разбойник разбросал купюры на улицу, поздравляя горожан.

О происшествии в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) сообщило издание Hill. 65-летний Дэвид Оливер силой вынес деньги из банка, но вопреки традиционной драматургии, не стал сбегать с похищенным: на улице он начал разбрасывать купюры и кричать: «Счастливого Рождества!». Потом зашел в ближайшую кофейню, где стал дожидаться полицию. Он не оказывал сопротивления и смирно поехал в участок.

Надо сказать, местные жители не оценили порыв новоявленного Робин Гуда. Прохожие собрали разбросанные тысячи долларов и вернули их банку.



