Тополь-гигант с Каменноостровского превратился в чурбаны. Петербуржцы прощаются с чудо-деревом

Гигантский вековой тополь, поражавший всех своими размерами на Петроградской стороне в Петербурге, срублен и распилен. Фотографиями огромных чурбанов поделился с «Фонтанкой» читатель 25 декабря, уточнив, что дерево пало накануне.

Тополь, который вполне мог быть высажен ещё в Петрограде, рос через дорогу от Лопухинского сада, на Каменноостровском проспекте, 66. Судя по комментариям в паблике «Деревья Петербурга», местные жители обожали этого молчаливого свидетеля исторических событий.

«Это было одно из моих любимых деревьев в городе», – отметила создательница инициативной группы Мария Тиника.





Чтобы обнять тополь, потребовалось бы как минимум шесть рук.

«Это самое большое дерево, которое я видел, диаметр ствола выше моего роста 180 см», – написал в редакцию «Фонтанки» пользователь под ником izoocean.

Мужчина рассказал, что заметил на створе гниль.

«Даже если его спилили по сроку службы, вопрос – куда уходит столько древесины, ведь можно было достойно отдать память ему и сделать скамейки в парке, или достойно проводить этот тополь», – предложил петербуржец.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Петроградского района.