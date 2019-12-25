На Московском шоссе погиб человек. Это второе ДТП под Петербургом за несколько часов по одной схеме

Два смертельных ДТП произошло под Петербургом в течение 5 часов по одной схеме: на федеральной трассе водитель не заметил пешехода. Только в одном случае человек был на «зебре», а в другом – вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 25 декабря около 1:10 на 687-м километре автодороги М-10 «Россия» (Пушкинский район Петербурга) 45-летний мужчина на «Мерседесе Спринтере» совершил наезд на пешехода – мужчину лет 25-30 на вид. Это произошло вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек скончался. Его личность устанавливается.

24 декабря около 20:15, как уже писала «Фонтанка», на Мурманском шоссе (трасса «Кола») под колёсами грузовика погибла пожилая женщина.

ДТП на трассе «Кола». vk.com/dorinspb





Отметим, что за 23 декабря все три смертельных ДТП по Петербургу и области – это были инциденты с пешеходами. Большое количество таких аварий наблюдается уже вторую неделю. 18 декабря только в Петербурге под колёсами машин пострадали 35 человек, в том числе 9 детей. А за 18-19 декабря на трассе «Нарва» трое пешеходов были сбиты насмерть.

Московское шоссе, то есть трасса М-10, считается особенно опасной для пешеходов: вдоль дороги идёт плотная застройка, и не все хотят делать крюк до перехода, при этом поток транспорта очень высокий, а освещение есть не везде. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек.