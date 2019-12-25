В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы

Россияне не должны потерять в зарплате в январе из-за новогодних праздников, которые продлятся больше недели. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в интервью «Российской газете» 25 декабря.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни — это касается работников, получающих оклад. «Отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату», — заявил чиновник.

Тем, кому установлена сдельная оплата труда, за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение, рассказал Шкловец. Размер и порядок выплаты в этом случае устанавливается Расход и порядок выплаты вознаграждения в этом случае устанавливается договором или другим соглашением.

Согласно утвержденному календарю праздников на 2020-й, россияне будут отдыхать в следующем году с 1 по 8 января (Новый год); с 22 по 24 февраля (День защитника Отечества); с 7 по 9 марта (Международный женский день); с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая (длинные «майские» каникулы), а также с 12 по 14 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).



