Намёк на зиму. К концу недели петербуржцам обещают похолодание

В прогнозе синоптиков появился намёк на зимнюю погоду. К концу рабочей недели в Петербурге ожидается минус.

Синим цветом красит пятницу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: 27 декабря впервые за много дней температура воздуха в Петербурге, как ожидается, опустится ниже нуля – возможно, даже до 2 градусов мороза.

А пока у нас всё по-прежнему. Сегодня, 25 декабря, в течение суток будет плюс 3-5 градусов, временами дождь, ветер слабый, атмосферное давление почти неизменно. Завтра оно начнёт повышаться, температура – понижаться, пока до плюс 1-3, и даже местами может пройти мокрый снег.





Какой будет новогодняя ночь, пока сказать сложно. Погода сейчас очень нестабильна, в небе бушуют циклоны, и всё может измениться очень быстро, объяснил накануне «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.



