Кудрин рассказал, какое решение Путина спасло российскую экономику во время кризиса 2008 года

Решение Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики. Об этом 25 декабря заявил бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что Путин «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, а затем Резервного фонда и Фонда национального достояния, которые во время экономического кризиса 2008-2009 года «сыграли свою решающую роль». «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал глава Счетной палаты РИА Новости.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) появились в 2008 году, они были сформированы в результате разделения Стабилизационного фонда. Первый был создан для покрытия дефицита бюджета, а второй — для пенсионного обеспечения граждан. В январе 2018 года Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда.

ФНБ является российским суверенным фондом, формирующимся за счет бюджетного правила, согласно которому сверхдоходы от продажи нефти идут в фонд. Для того, чтобы правительство могло начать инвестировать средства ФНБ, его ликвидная часть должна превысить планку в 7% ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, это должно произойти в следующем году. Ожидается, что превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей.



