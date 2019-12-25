На Воскресенской легковушка влетела в столб, на Лахтинском – в ограждение. В больницу забрали и таксиста, и пассажирку

В двух похожих авариях в Петербурге пострадали люди. Оба раза автомобили врезались в препятствия.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 25 декабря около 5:25 на Лахтинском проспекте, 2, такси «Фольксваген Поло», направлявшееся в сторону Петербурга, съехало с дороги и врезалось в силовое ограждение: по неустановленной причине водитель не справился с управлением.

45-летний мужчина, управлявший машиной, получил тяжёлые травмы, его 33-летняя пассажирка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.





В Петербурге на Воскресенской набережной, 28, минувшей ночью «Дэу Нэксия» вылетела из-под моста, сбила разделительный знак между полосами и вылетела в столб, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Илья, водитель пострадал, его отвели в скорую, а неаккуратность на дороге может объяснять тот факт, что от мужчины пахло алкоголем. «Я его поднимал, он сам признал, что дурак пьяный», – пишет Илья.



