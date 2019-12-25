Глава Минпромторга оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Американская корпорация Apple не уйдет из России из-за закона о предустановке отечественного программного обеспечения. Мнением поделился глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, российский рынок для этой компании крайне интересен. «Не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — сказал он в интервью газете «Известия» 25 декабря.

Также Мантуров обратил внимание на то, что на российском рынке в продажах смартфонов доминируют другие производители, а не устройства Apple. В частности, он рассказал, что пользуется гаджетом от южнокорейского производителя Samsung.

Депутаты Госдумы ФС РФ 21 ноября в третьем чтении приняли закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Предварительно правительство определит перечень устройств и программ.





Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Apple может пересмотреть свою бизнес-модель в России в случае принятия закона. Сейчас корпорация не предустанавливает чужие приложения на свои устройства. Против таких действий, по данным ФАС, также выступали Microsoft и Intel. «Мегафон», Mail.ru Group и МТС идею поддержали.