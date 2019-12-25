Как первый пассажирский поезд из Петербурга проехал по Крымскому мосту. Видео

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополь №7 «Таврия» прошел по Крымскому мосту. Видеозапись 25 декабря опубликовало на своем канале в YouTube РИА Новости Крым.

На кадрах видно, как поезд проезжает под арками, подсвеченными в цвета российского флага.

Состав отправился из Северной столицы днем 23 декабря, время в пути должно составить 43,5 часа, за которые поезд проедет 2471 км. Как ожидается, он прибудет в конечный пункт назначения в 09:25 мск 25 декабря.

Первым по железнодорожной части Крымского моста прокатился президент России Владимир Путин. Отметим, петербуржцы раскупили почти все билеты на предновогодние даты ещё в конце ноября. И неудивительно — путешествие в вагоне хоть и занимает больше времени, зато почти в три раза дешевле, чем на самолёте.



