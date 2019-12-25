Чемезов предлагает назначить «Ростех» оператором промышленного мусора. Госкорпорация претендует на рынок объемом более 1,4 трлн

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы). Как пишет 25 декабря РБК, Чемезов считает, что наделить этими функциями необходимо саму госкорпорацию.

Об этом говорится в письме главы «Ростеха» вице-премьеру Алексею Гордееву (он курирует обращение с отходами в правительстве). Подлинность документа РБК подтвердил федеральный чиновник и представитель госкорпорации. В письме Чемезов напоминает, что уже назначены единые федеральные операторы по обращению с отходами I—II классов опасности (Росатом) и твердыми коммунальными отходами («Российский экологический оператор»).

«Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III—V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — пишет Чемезов. Глава «Ростеха» считает, что это «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология». На этот нацпроект в бюджете заложено 4,4 трлн рублей. Среди его задач — ликвидация всех несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 года.

К отходам III—V классов опасности относятся отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и многое другое. Эксперты в разговоре с РБК оценили объем рынка вывоза такого мусора в 1,4 трлн рублей.



