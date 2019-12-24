Ралли на выживание на мусорном рынке Петербурга и Ленобласти. Главные игроки высказались о реформе и перспективах

На мусорном рынке Петербурга и Ленинградской области работают как компании родом из СССР, так и новые формации. 47news изучил отрасль и услышал, какие риски бизнес видит в 2020 году.

В итогах года представлены компании от самого тяжеловесного предприятия «Автопарк №1 «Спецтранс» (оно отсчитывает свою историю с 1934 года) до более молодой «Производственно-коммерческой фирмы «Петро-Васт».

Настроение у владельца Анатолия Язева «Автопарк №1 «Спецтранс» оказалось оптимистичным. Но его волнует то, чтобы в городе и области осознали перспективы развития отрасли.

А гендиректор «Петро-Васт» Анна Саламатова считает, что основной риск для отрасли в Петербурге и Ленобласти может быть заключён в поспешности, с которой власти принялись за мусорную реформу.





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