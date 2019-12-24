Евгений Плющенко показал своего нового итальянского друга. Его предки сражались с гладиаторами

Фигурист Евгений Плющенко в своем Instagram 24 декабря опубликовал фотографию своего «нового друга и защитника». Речь идет о собаке породы кане-корсо.

Кане-корсо ведут свое происхождение от древнеримских боевых собак группы молоссов, которых выпускали на бои против гладиаторов. В Средние века они распространились по всей Европе — только использовали их уже для охоты. Их стойкость в схватках с дикими животными даже вызвала появление итальянского устойчивого выражения «Храбрый как корсо». Позже их начали использовать для охраны ферм, скота и перегонах стада.



