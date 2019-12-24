«Покупай и держи акции вечно». Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия

Журнал Forbes составил список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Рейтинг опубликован 24 декабря.

Издание подчеркнуло, что этот список «подтверждает истину инвестиционной стратегии Уоррена Баффета — "покупай и держи акции вечно"». Главный принцип Оракула из Омахи, как часто называют Баффета, – не продавать бумаги своей компании, а ждать, пока они вырастут в цене. Состояние самого Баффета с 2010 года выросло с $42 млрд до $89 млрд. За это время он не продал ни одной акции своей Berkshire Hathaway (только передал активы на $34 млрд на благотворительность). Как пишет Forbes, эта стратегия оказалась выигрышной и для большинства других участников рейтинга. Все они являются основателями или давними руководителями (бывшими или действующими) публичных компаний. И все они сохранили крупные пакеты акций этих компаний.

Целиком список выглядит следующим образом:

Основатель Amazon Джефф Безос (состояние с 2010 по 2019 годы увеличилось на $97,4 млрд);





Владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$80,2 млрд);

Основатель Facebook Марк Цукерберг (+$68 млрд);

Основатель Microsoft Билл Гейтс (+$54,6 млрд);

Создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$49,9 млрд);

Один из основателей Google Ларри Пейдж (+$43,5 млрд);

Один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффетт (+$41,8 млрд);

Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$41,8 млрд);





Один из основателей Google Сергей Брин (+$41,3 млрд);

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма (+$40,8 млрд).

Напомним, ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия.