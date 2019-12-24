Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +1
$ 62.17р
68.91р
00:17 25.12.2019
Расширенный поиск

Общество
24.12.2019 23:42
Печать

«Покупай и держи акции вечно». Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия

Журнал Forbes составил список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Рейтинг опубликован 24 декабря. 

Издание подчеркнуло, что этот список «подтверждает истину инвестиционной стратегии Уоррена Баффета — "покупай и держи акции вечно"». Главный принцип Оракула из Омахи, как часто называют Баффета, – не продавать бумаги своей компании, а ждать, пока они вырастут в цене. Состояние самого Баффета с 2010 года выросло с $42 млрд до $89 млрд. За это время он не продал ни одной акции своей Berkshire Hathaway (только передал активы на $34 млрд на благотворительность). Как пишет Forbes, эта стратегия оказалась выигрышной и для большинства других участников рейтинга. Все они являются основателями или давними руководителями (бывшими или действующими) публичных компаний. И все они сохранили крупные пакеты акций этих компаний.

Целиком список выглядит следующим образом:

Основатель Amazon Джефф Безос (состояние с 2010 по 2019 годы увеличилось на $97,4 млрд);


Владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$80,2 млрд);

Основатель Facebook Марк Цукерберг (+$68 млрд);

Основатель Microsoft Билл Гейтс (+$54,6 млрд);

Создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$49,9 млрд);

Один из основателей Google Ларри Пейдж (+$43,5 млрд);

Один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффетт (+$41,8 млрд);

Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$41,8 млрд);


Один из основателей Google Сергей Брин (+$41,3 млрд);

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма (+$40,8 млрд).

Напомним, ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.12.2019 18:00

      Рождественские скидки в «Образцовых кварталах»

      Новый Год и Рождество – это время не только отдыха, развлечений, встреч. Зимний сезон распродаж – настоящая отрада для любителей шопинга.
      pixabay.com
      24.12.2019 17:42

      МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

      МегаФон и тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях*.
      предоставлено ГК «Полис Групп»
      24.12.2019 17:30

      ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

      Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» в Мурино. В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 17:27

      Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене!
      ПСК
      24.12.2019 15:09

      ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

      ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.
      Группа компаний «ЦДС»
      24.12.2019 12:38

      Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

      Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 11:19

      Увеличение цен в ЖК YOGA

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 1 и ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене!
      ГК «Эталон»
      24.12.2019 10:51

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию клубный дом Fusion

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома Fusion, который Компания возвела в Выборгском районе, вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки.
      Setl Group
      23.12.2019 14:12

      Setl Group сдал детский сад на Петровском острове

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове. В садик смогут ходить 160 малышей. Его планируют открыть в следующем году.
      23.12.2019 13:18

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект ЗРС «Витязь»

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      23.12.2019 12:39

      Рассрочка от застройщика «30-40-30» в «Новом Лесснере»

      На покупку двух- и трехкомнатных квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» действует рассрочка от застройщика, предполагающая всего 3 платежа в течение 2-х лет. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2020 года.
      ювелирный салон «РИНГО»
      23.12.2019 12:15

      Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

      С наступлением зимы фирменный салон уральского ювелирного бренда РИНГО объявляет о начале акции #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ. Всем клиентам с 16 декабря 2019 по 15 января 2020г. начислят 20200 бонусных баллов, где 1 балл = 1 рублю.