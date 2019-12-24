Под вечер в офис «Лэнд» на Воскресенской набережной заглянули ФСБ с налоговой. Ищут следы 600 млн рублей

Сотрудники ФСБ и налоговой инспекции изучают бухгалтерию одной из компаний под известным брендом «Лэнд». По мнению силовиков, бизнесмены недоплатили в казну более полумиллиарда рублей. Теперь не исключено и уголовное дело.

По информации «Фонтанки», к вечеру 24 декабря в «Генеральную подрядную компанию «Лэнд», офис которой расположен на Воскресенской набережной, 4, пришли оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ и сотрудники Межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №6. Заметим, эта инспекция с недавнего времени подчиняется не ФНС Петербурга, а федеральной структуре налоговой службы.

По данным «Фонтанки», гости проводят так называемое обследование помещений. То есть изымают те документы, которые касаются материала проверки, находящегося в их исполнении. Наше издание узнало, что, по мнению силовиков, «ГПК «Лэнд» не оплатила 600 миллионов налогов. Причем, по нашим данным, в исследовании налоговиков видны цепочки фирм, через которые «ГПК «Лэнд» продавала торговое и холодильное оборудование другим ретейлерам, занижая налоговую нагрузку. А именно на этом построен бизнес «ГПК «Лэнд». Как гласит сайт компании – оснащение «под ключ» объектов розничной торговли и промышленных предприятий.

Заметим, что если дошло дело до обследования, причем оперативниками ФСБ, то в перспективе может быть возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

«Фонтанка» пыталась связаться с представителями «ГПК «Лэнд» по указанным на сайте телефонам. Также звонила одному из собственников компании. Но комменарий нам взять не удалось.



