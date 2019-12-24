СМИ: Дочь главы Службы внешней разведки стала совладелицей компании партнеров сына Якунина. Она займется производством круп и макарон для «Ашана» и «Дикси»

Вероника Нарышкина, дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, стала совладелицей одного из крупнейших в России производителей круп — ООО «Агро-Альянс». Как пишут 24 декабря «Открытые медиа», со вчерашнего дня Нарышкиной принадлежит 21,1% компании.

Напомним, еще в конце прошлого года дочь главы СВР учредила холдинговую компанию ООО «УК Агро-Альянс» вместе с бывшими партнерами Андрея Якунина, сына главы РЖД Владимира Якунина — Михаилом Цобкалло, Виктором Козыревым, Павлом Макеевым и Валерием Зайцевым. Новая фирма должна была управлять активами холдинга «Агро-Альянс». Теперь же Нарышкина стала совладелицей и основной компании аграрного холдинга. Компания выпускает крупы под своими брендами, а также под марками X5 Retail Group, «Ашана», «Ленты», «Дикси» и т. д.

В 2018 году выручка «Агро-Альянса» составила 11 млрд рублей, чистая прибыль — 73,5 млн. Отметим, еще в 2010-м долю в холдинге приобрела инвесткомпания Venture Investments & Yield Management (VIYM). Ее управляющий партнер и основатель — сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей. Весной 2015 года он продал свою долю одному из других совладельцев.



