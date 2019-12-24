Forbes подсчитал, какие музыканты заработали больше всех в последнем десятилетии. На первом месте человек, начинавший карьеру в восьмидесятые

Американский Forbes назвал музыкантов, которые заработали больше всех за последнее десятилетие.

На первое место вышел рэпер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), начинавший карьеру еще в восьмидесятых. Первую группу с его участием – N.W.A. – основал Эрик Райт (Eazy-E) на деньги, заработанные в бандитской группировке. А с 2010 по 2020-й Dr. Dre заработал 950 млн долларов — уже исключительно музыкой.

На второй строчке расположилась Тейлор Свифт, заработавшая $825 млн. Отметим, в последние годы она занимает в рейтингах Forbes первое место по доходам.

Бронза у Бейонсе, ее заработок издание оценило в $685 млн. При этом в Forbes подчеркнули, что если бы в рейтинге принимали участие умершие звезды, то первое место занял бы Майкл Джексон ($2,37 млрд за 10 лет).



