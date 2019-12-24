К борьбе со снюсом подключился Медведев через «ВКонтакте». Никотиновыми смесями займутся МВД, Генпрокуратура и СК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек — в том числе, в Интернете. Об этом глава российского правительства сообщил 24 декабря вечером на своей странице «ВКонтакте».

«Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним. Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», – пишет Медведев.

Напомним, ранее Совет Федерации принял постановление с просьбой к правительству запретить продажу снюса в России.



