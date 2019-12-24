Полторы тысячи дополнительных поездов запустят на Новый год и Рождество. Из Петербурга — по девяти направлениям

«Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания РЖД) назначает 1461 дополнительный поезд на новогодние праздники — с 27 декабря по 12 января. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщили 24 декабря в РЖД.

По оценкам компании, пиковыми по нагрузке станут 28-30 декабря и 5-7 января. «Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов», – пояснили в пресс-службе компании.

Из Петербурга дополнительные поезда будут курсировать в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Сосногорск, Уфу, Архангельск, Смоленск, Великие Луки. В случае повышенного спроса в РЖД обещают добавить в состав уже назначенных поездов дополнительные вагоны.



