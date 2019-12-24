На Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком. Пар ошпарил автомобиль

Кипяток вырвался на поверхность в Красносельском районе Петербурга вечером 24 декабря. О прорыве коммуникаций в социальных сетях рассказали очевидцы.

На фото, опубликованном пользователями, запечатлён двор у 33-го дома на проспекте Маршала Жукова. Придворовую территорию заволокло паром.

В компании «Теплосеть Петербурга» рассказали, что аварийная бригада уже устраняет прорыв.





«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность локализовано. В зоне разлива оказался автомобиль без видимых признаков повреждений. На месте работает аварийный комиссар. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», – добавили на предприятии.

В «Теплосети Петербурга» пообещали, что на потребителях ремонтные работы не отразятся.