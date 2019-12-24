СМИ: Екатерина Мцитуридзе уйдет с должности руководителя «Роскино». Ее может заменить ставленник «Национальной медиагруппы»

Совет директоров «Роскино» на прошедшем 24 декабря заседании рекомендовал Росимуществу снять с должности руководителя компании Екатерину Мцитуридзе. Об этом 24 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на членов совета и другой источник в чиновничьей среде. Информацию подтверждает и собеседник «Фонтанки», близкий к «Ленфильму».

В то же время сама Мцитуридзе в интервью «Ведомостям» заявила, что речь идет не об отставке, а об отдельных замечаниях к ее докладу, которые будут устранены. Однако называется уже и имя будущего руководителя — им может стать Евгения Маркова, чью кандидатуру лоббировала «Национальная медиагруппа».

«Роскино» (до 2012 года — Совэкспортфильм) — государственная структура, занимающаяся продвижением российского кино на международном кинорынке. Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе возглавляет компанию с 2011 года.

Ранее стало известно об отставке директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина.



