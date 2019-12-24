Уся с Валаама просидела три дня в плену в Петербурге. Теперь она переезжает в Финляндию

Кошка оказалась в плену между двумя бетонными стенами на Малой Охте в Петербурге. После трёхдневной изоляции животное спасли, теперь его ждёт путешествие в благополучную Финляндию.

Как рассказала «Фонтанке» 24 декабря ветеринарный врач Марина, Усю она нашла на Валааме, привезла в Петербург и отдала на передержку, пока не найдутся новые хозяева.

Кошка поселилась в квартире на Гранитной улице и 13 декабря попыталась сбежать через перекрытия в туалете, в итоге оказалась между двух бетонных стен в подвале. Пленница просидела взаперти три дня, затем ей на помощь пришли волонтеры из «Кошекспаса».

«Ребята прорубили дырку в бетоне со стороны подвала, благодаря чему ловец Сергей Запатрин смог оперативно поймать беглянку. Завтра она отправляется на пмж в Финляндию. Там точно нет такого бардака, как в наших домах», – написала Марина.



