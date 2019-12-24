Пьяный парень на чужих «Жигулях» 20 минут удирал от полиции в Петербурге и собрал 13 протоколов

Сотрудники ГИБДД Невского района Петербурга утром 24 декабря с погоней ловили нарушителя на «Жигулях». Прав у лихача не оказалось, в отличие от признаков опьянения.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:00 вторника у дома 12 по проспекту Елизарова сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД, и попытались его остановить. Однако нарушитель требования полицейских проигнорировал и вместо остановки прибавил газу и попытался скрыться.

Инспекторы начали преследование. В ходе погони водитель «Жигулей» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников движения. Около 7:20 машину нарушителя остановили у дома 12 по улице Бабушкина. За рулем оказался 18-летний парень с признаками опьянения и без водительских прав.





В результате в отношении молодого человека было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях: пять – за проезд на красный (ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ), шесть за непропуск пешеходов (ст.12.18 КоАП РФ) и по одному за выезд на «встречку» (ст.12.15 ч.4 КоАП РФ) и «пьяную езду» без прав (ст.12.8 ч.3 КоАП РФ).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).