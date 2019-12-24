Директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин покидает свой пост

В Минкульте 24 декабря прошла встреча членов совета директоров киностудии «Ленфильм». Решением совета директоров киностудии Эдуард Пичугин покидает свой пост.

«Мы пришли в самое сложное время, когда "Ленфильму" было предъявлено 5 исков о банкротстве, – прокомментировали решение на киностудии. – Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование. У предприятия была задолженность по производству трёх художественных фильмов. Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ. Который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018 году "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции, мы смогли сделать нашу студию точкой притяжения и надежным партнером для всех представителей киноиндустрии России. "Ленфильм" стал полноценной студией полного цикла. За 8 лет "Ленфильм" вернулся на позиции главного кинематографического символа города, и все это время даже в рамках культурного форума наше имя звучит наравне с Мариинским театром, Эрмитажем и Русским музеем, уважаемыми и более "взрослыми" символами культуры Санкт-Петербурга. Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов. Мы инициировали разработку вместе с администрацией президента новой программы развития "Ленфильма", мы благодарны, что в процесс включилось Министерство культуры России».

Также на киностудии добавили, что, «вероятно, новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкульта».

При этом прежнее руководство успело позаботиться о судьбе здания на Каменноостровском, захват которого был предметом опасений.





«Для того чтобы сохранить историческое наследие "Ленфильма", мы обратились в правительство Санкт-Петербурга с просьбой внести главное здание "Ленфильма" в перечень объектов культурного наследия и получили поддержку», – заявили в команде киностудии.

На том же собрании председатель совета Федор Бондарчук был переизбран единогласно.

Встреча проходила на фоне внесенных 12 декабря Росимуществом изменений в состав совета директоров киностудии. Как стало известно «Фонтанке», из него был исключен продюсер Сергей Сельянов, которого сменил продюсер Андрей Савельев (ООО «САГа»). Заместителя директора департамента кинематографии Минкульта Галину Строчкову сменила глава департамента Ольга Любимова. Совет покинул Виталий Виноградов, входивший также в советы директоров АО «Свердловская киностудия» и АО «Реставрационные компании», но пополнил советник министра культуры на общественных началах Александр Орджоникидзе. При этом из состава совета вышел директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин — его сменил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

В ноябре с просьбой о смещении Эдуарда Пичугина с должности директора киностудии и проведении проверки ее финансовой деятельности с открытым письмом к президенту обратилось петербургское отделение Союза кинематографистов во главе с Сергеем Снежкиным. После этого 25 ноября Эдуард Пичугин отчитался перед коллективом, где рассказал о состоянии дел.

Напомним, голосование за кандидатуру Федора Бондарчука проходило после того, как киностудия получила поддержку от президента и решение о выделении ей субсидии и предоставлении рассрочки в погашении задолженности перед банком ВТБ. О спасении киностудии Бондарчук просил Владимира Путина.