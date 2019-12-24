Американские военные начали слежку за Санта-Клаусом. Они рассказали, сколько калорий рождественский персонаж получает за время путешествия

Командование Воздушно-космической обороны США (NORAD) приступило к отслеживанию рождественского полета Санта-Клауса. Об этом 24 декабря сообщается на специальном сайте, созданном для этих целей.

По подсчетам NORAD, Санта должен облетать 390 тысяч домов за минуту, чтобы успеть доставить подарки всем детям на Рождество. Для слежки за Клаусом американские военные используют четыре системы контроля — спутники, радары, пролетающие над США и Канадой самолёты-истребители, а также специальные «Санта-камеры». Ориентиром для ВКС США является красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.





В NORAD также сообщили, что за время своего путешествия Санта потребляет 71,764,000,000 калорий. Получает он их из печений, хереса и фруктовых пирогов, которые традиционно оставляют у камина.

Отметим, следить за Санта-Клаусом командование ВКС США начало еще в 1955 году. Тогда один из универмагов в Колорадо разместил рекламу с призывом звонить Санте. По ошибке, на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО США. С тех пор база ВВС в Колорадо и начала заниматься слежкой за Сантой.