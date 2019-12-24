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24.12.2019 18:39
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«Следователь вправе закрыть дело». Дело журналистки Прокопьевой об «оправдании терроризма» вместо передачи в суд вернули следствию на доработку

Первое в истории России уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении представителя СМИ — журналиста Светланы Прокопьевой — прокуратура Псковской области вернула следователю. Об этом во вторник, 24 декабря, «Фонтанке» рассказала адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.

«Срок для ознакомления прокурора с материалами дела вышел ещё 1 декабря. Последние три недели мы не обладали никакой информацией, что происходит. На сайте суда дело так и не появилось. По опыту работы у меня такое впервые. Следователь молчал. Сегодня он мне сообщил, что весь декабрь следствие пыталось обжаловать вышестоящему прокурору решение о возврате дела на доследование. Для нас это хорошая новость. Она точно лучше, чем передача дела в суд, когда обратной дороги уже не будет», – пояснила адвокат.

По словам Татьяны Мартыновой, прокуратура, в частности, указала на необходимость проведения новой лингвистической экспертизы, так как данные двух экспертиз, ранее заказанных следствием и защитой Прокопьевой, полностью противоречат друг другу. Где и какими экспертами будет проводиться новое исследование высказывания журналиста, пока неизвестно.

«На какой срок будет продлено следствие, мы не знаем. У нас нет никаких бумаг на руках. Чисто технически следователь вправе прекратить расследование и закрыть уголовное дело. Если по результатам будущей экспертизы он посчитает это обоснованным», — уточнила Татьяна Мартынова.


О возбуждении в отношении Светланы Прокопьевой уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» с максимальной санкцией до 7 лет лишения свободы стало известно в начале 2019 года — уже после того, как радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» получила предупреждение Роскомнадзора за авторскую колонку журналистки «Репрессии для государства», где она анализировала причины самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ в ноябре 2018 года.

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста. Ранее в защиту Прокопьевой, в том числе, дважды выступили ОБСЕ и Союз журналистов России. Сама бывший главный редактор «Псковской губернии» подала жалобу в ЕСПЧ на законность обыска в её квартире и изъятия всей аппаратуры. После акции солидарности с Прокопьевой на допрос в СК вызывали её бывших коллег, в том числе депутата Льва Шлосберга. В конце ноября с Прокопьевой была снята подписка о неразглашении материалов дела.

«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение – один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», – говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке»


© Фонтанка.Ру
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