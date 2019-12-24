Иностранным футбольным фанатам разрешили полтора месяца гулять по России

Болельщики чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, смогут задержаться в нашей стране до 13 июля. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Прибывающим из-за рубежа зрителям официального футбольного первенства предоставлены особые льготы – право въезда в Россию без получения визы. Иностранный гражданин должен предъявить действительный паспорт или иной удостоверяющий личность документ, а также персонифицированную карту зрителя (так называемый паспорт болельщика, или Fan ID), которые выдаются при наличии входного билета хотя бы на один матч или дающего право на получение такого билета документа. Въехать иностранный гражданин в таком порядке вправе не ранее чем за десять дней до первого матча, а покинуть нашу страну – в течение десяти дней после окончания соревнований.

В утвержденном правительством России регламенте подтверждается, что с учетом календаря матчей UEFA Евро-2020 льготный режим действует в период с 30 мая по 13 июля 2020 года включительно. При выезде иностранные болельщики предъявляют в пунктах пропуска только удостоверяющий личность документ – проверять персонифицированную карту зрителя пограничники не вправе.

«После посещения соревнований иностранные граждане обязаны выехать из Российской Федерации не позднее 13 июля 2020 года включительно, при этом продление указанного срока не допускается. Пребывание в Российской Федерации указанных иностранных граждан после 13 июля 2020 года в отсутствии других оснований влечет за собой привлечение к административной ответственности», – подчеркивается в документе.





Отметим, что специальный закон, регулирующий проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года, не ограничивает право передвижения официальных болельщиков по России. Таким образом, въехавшие в конце мая или начале июня иностранцы легально и без визы смогут находиться в нашей стране в течение почти полутора месяцев.

Напомним, что аналогичные визовые льготы были предоставлены и зрителям чемпионата мира FIFA 2019. Ими многие иностранцы воспользовались с целью попасть в Россию, а через нее – выехать в Европу.