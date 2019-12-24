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Общество
24.12.2019 18:27
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«Похитила полчаса времени Путина». Глава СПЧ назвал фантазиями исключение Винокуровой из совета после вопроса президенту про Беслан

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев не знает, откуда взялись подозрения о санкциях для журналиста и члена совета Екатерины Винокуровой. Ранее она рассказала о последствиях своего вопроса президенту о помощи пострадавшим в Беслане. 

«Вопрос про Беслан — он и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», – 24 декабря заявил в разговоре с «Газетой.ру» Владимир Фадеев. 

Как утверждает глава СПЧ, у него нет никаких документов Винокуровой, которые она собиралась передать Владимиру Путину, соответственно, тормозить или блокировать передачу он не может. 

За ответом о тональности разговора с Винокуровой Фадеев переадресовал к коллегам. По их словам, конфликт произошёл из-за того, что журналистка нарушила регламент, но голоса будто бы никто не повышал. 


«Это просто ложь. От первого слова до последнего», – настаивает в телеграм-канале член совета, журналистка Russia Today Екатерина Винокурова. 

В интервью «Дождю» она рассказала, как руководитель СПЧ якобы отчитал её после заседания 10 декабря, где журналистка спросила Путина в том числе про пострадавших в Беслане. 

«В итоге мне сказали, что я похитила полчаса времени президента», – поделилась Винокурова, уточнив, что Фадеев «позволил себе наорать»  на неё, при этом её доклады Путину так и не передали. После заседания были и другие жалобы на проволочки с документами

Винокурова заявила, что Фадеев не подходит на роль руководителя СПЧ, и не исключила, что в ближайшее время её выведут из совета. «Живу в мире, где меня затравили за вопрос по Беслану», – написала она.

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