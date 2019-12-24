Получилось как всегда. Сдача «Виктора Черномырдина» может растянуться на весь первый квартал 2020-го

Объединенная судостроительная корпорация прокомментировала информацию о переносе передачи ледокола «Виктор Черномырдин» с 25 декабря на январь 2020-го. И срок еще увеличился.

«ОСК завершила все работы по строительству, швартовные и ходовые испытания ледокола. Официальная передача судна произойдет сразу после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также получения необходимых документов из профильных ФОИВов. Планируемый срок – первый квартал 2020 года», – сообщили «Фонтанке» 24 декабря в пресс-службе корпорации.

Напомним, что строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. А теперь и вовсе на первый квартал 2020-го.



