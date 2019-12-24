«Мы суверенитетом не делимся». Лукашенко рассказал, что политическую интеграцию с Россией ему «подсовывает» Медведев, который не знает, что говорит Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедших в Петербурге переговорах с Владимиром Путиным даже не обсуждался вопрос политической интеграции.

«Вся проблема интеграции в том, что вы [россияне] не знаете, что такое современная Беларусь. <...> Если меня люди изберут на президентских выборах, то я буду реализовывать все договоренности и планы», – заявил 24 декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко напомнил, что Россия и Белоруссия — это два суверенных государства. По его словам, интеграция никак не подразумевает отказа от независимости. «Мы суверенитетом не делимся», – резюмировал президент Белоруссии.

Он также добавил, что даже не обсуждал с Владимиром Путиным создание общего парламента и выборы единого президента. «Но кому-то хочется. Все подсовывают через правительство [России]... Недавно прочитал, что Дмитрий Анатольевич [Медведев] снова про это высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент», – посетовал белорусский лидер.





Лукашенко полагает, что слова президента Владимира Путина о том, что 90% договоренностей о Союзном государстве не были выполнены, оказались «экспромтом». «Если бы он проанализировал, то он бы такого заявления не сделал», – отметил Лукашенко.

Он также заверил, что Россия и Белоруссия близки «и безо всяких планов интеграции». По его словам, республика важна России, а если говорить «грубо», то «потерять Белоруссию страшнее, чем потерять где-то кусок России». При этом он попросил даже не представлять, что его страна пойдет по пути Украины в вопросе отношений с Москвой.

Лукашенко также отверг возможность открытия новой российской авиабазы в его республике. При этом он посетовал на то, что Россия не хочет снижать цены на газ для белорусов до уровня Смоленской области. Ранее Путин заявил, что дотировать соседнюю страну было бы ошибочно.