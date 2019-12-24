Глупость 80 уровня. Сотни зрителей собрал застрявший под мостом самолёт

ДТП в Индии нередко происходят с известным размахом, и пока у нас под мостами глупости застревают «Газели» и фуры, у них это сделал самолёт.

Как сообщают 24 декабря «Вести», после полугода простоя в аэропорту Калькутты Boeing 737-200 списали в утиль. В последнее путешествие он отправился на специальном эвакуаторе, без крыльев и хвоста, но его высоты всё равно хватило, чтобы засесть под мостом около города Дургапур. ДТП случилось поздно вечером 23 декабря, а освободили лайнер только днём 24-го.

Казалось бы, авария должна была доставить неудобства местным жителям, заблокировав движение по дороге. Но многие восприняли её как развлечение и отправились к мосту, чтобы сделать видео.





Попавший в ДТП самолёт впервые поднялся в воздух в августе 1980 года и вплоть до 2007 года перевозил пассажиров авиакомпаний Indian Airlines и Alliance Air. Последние 11 лет его использовали в качестве грузового – развозили почту внутри страны.

В конце ноября в Индии на остановку, полную людей, автомобиль упал с неба. Виновник превысил скорость на 64 км/ч.



