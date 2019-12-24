Вкладчиков петербургского Невского народного банка, из которого похитили 3 млрд, пригласили за компенсациями

Департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов сообщил, что вкладчики петербургского Невского народного банка (ПАО «Невский банк») с 25 декабря начнут получать страховое возмещение.

Вкладчики из Москвы и Московской области, а также Петербурга и Ленобласти смогут подать заявления и получать выплаты в МинБанке. А жители всех остальных регионов — в банке «Открытие». Деньги будут возмещать до завершения в Невском банке ликвидационных процедур.

Как писала «Фонтанка», по величине активов Невский банк занимал 317-е место в банковской системе России. Лицензии он лишился из-за полной утраты капитала. Председателя правления подозревают в хищении 3 млрд рублей, он объявлен в розыск.



